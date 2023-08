Neue US-Sanktionen – Volle Breitseite gegen Peking – wie reagiert Xi? Joe Biden verbietet amerikanischen Unternehmen, in Halbleiter oder künstliche Intelligenz in China zu investieren. Das kann Staatschef Xi nicht unbeantwortet lassen. Aber auch Europa gerät unter Zugzwang. Florian Müller

Für chinesische Techkonzerne wie den Roboterhersteller Dataa Robotics wird es in Zukunft schwieriger, Investitionen aus den USA zu erhalten. Der Schritt der USA trifft China zu einem kritischen Zeitpunkt. Foto: Ng Han Guan (AP Photo)

Viel zum Planschen wird Chinas Anführer Xi Jinping derzeit nicht kommen. Zwar verweilen er und seine engste Mannschaft schon seit gut einer Woche im Badeort Beidaihe, doch die schlechten Nachrichten reissen nicht ab.

Erst die, dass China offiziell in eine Phase der Deflation eingetreten ist. Nun die Schlagzeile, dass die Amerikaner ihren Unternehmen Investitionen in künstliche Intelligenz, Quantentechnologie und Halbleiter in China verbieten. Das erhöht den Druck auf Xi, mit Entschlossenheit zu reagieren. Doch auch Europa gerät unter Zugzwang.

Die jüngste Breitseite im Technologiestreit mit Washington hätte für Peking zu keinem ungünstigeren Moment kommen können. Chinas Konjunktur droht gerade langfristig abzuschmieren. Die Verbraucher- wie auch die Erzeugerpreise sinken, was auf ein Nachfrageproblem im Markt hindeutet. Chinas Firmen investieren deshalb kaum noch, doch wer keine Kapazitäten ausbaut, kann auch kein Wachstum vermelden.

Die grosse Gefahr besteht darin, dass die Firmen nun anfangen, alle gleichzeitig ihre Schulden abzubauen, um nicht insolvent zu gehen. Was sich für jeden Einzelnen erst mal gesund anhört, wird in der Summe jedoch zur Seuche, denn es würde das Wachstum noch weiter drücken. Hatte Peking die jüngsten Deflationsperioden wie 2009 während der globalen Finanzkrise oder 2020 während der Corona-Pandemie durch massive Konjunkturprogramme aufgefangen, erscheint Xi ob der gewaltigen Staatsverschuldung diesmal zögerlich.

«China wird nicht wieder zum Retter Europas vor der Rezession.»

Für Europa sind die sinkenden Preise in China auf der einen Seite hilfreich im Kampf gegen die Inflation, machen sie Importe doch billiger. Andererseits braucht der europäische Exportsektor aber den chinesischen Absatzmarkt, da auch die heimische Wirtschaft schwächelt. China, so sieht es momentan aus, wird nicht wieder zum Retter Europas vor der Rezession. Angesichts dessen wäre es eigentlich für beide Seiten, Brüssel wie auch Peking, gewinnbringend, wenn man die beiden Märkte stärker miteinander verzahnen und somit neue Wachstumspotenziale heben könnte.



Wären da nicht die Amerikaner mit ihrem Ziel, den Systemrivalen China militärisch nicht an sich herankommen zu lassen. Mit den neuen Investitionsbeschränkungen machen sie es für die chinesischen Hightechkonzerne noch mal ein Stück schwerer, technologisch zu den USA aufzuschliessen.

Biden setzt Europa unter Druck

Xi wird darauf allein schon aus Imagegründen reagieren müssen, eine Schippe drauflegen auf die zuletzt angekündigten Exportkontrollen für die strategischen Rohstoffe Gallium und Germanium. Das an sich ist bereits gefährlich für Europa. Doch es wäre unrealistisch, zu glauben, dass US-Präsident Joe Biden sich mit unilateralen Massnahmen zufriedengeben wird.

Wie schon bei den Exportbeschränkungen bei Halbleitern und Chipmaschinen liegen seine Emissäre den Regierenden in den europäischen Hauptstädten bereits in den Ohren, dass diese nachziehen sollen. Denn was bringen amerikanische Sanktionen, wenn andere Länder einfach in die Bresche springen?



Je mehr Milliarden etwa deutsche Konzerne wie VW, Siemens oder BASF in China investieren, je enger sie mit chinesischen Technologiekonzernen zusammenarbeiten, desto unangenehmer wird es für Europa und die Schweiz. Es ist klar: Für die USA wie auch China hat die Politik mittlerweile Vorrang vor der Wirtschaft. Und für Europa ist es schwer, sich dem zu entziehen.





Florian Müller est journaliste et chef de rubrique au Sport-Center. Après des études de Lettres à l'Université de Genève, il rejoint les rédactions du groupe Tamedia en 2010. Mehr Infos @FloMul

