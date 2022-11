Initiative in Frutigen – Volldampf für die Energiewende Urs Peter Künzi und Rudolf Jungen wollen, dass die Konzessionsabgaben der Strombezüger explizit für nachhaltige Energieprojekte genutzt werden. Vorerst setzen sie auf Information. Nik Sarbach

Mit Geldern aus dem Zeff könnten beispielsweise Fotovoltaikanlagen finanziert werden (Symbolbild). Foto: Urs Jaudas

«Man kann nur über eine Sache diskutieren, wenn man überhaupt davon weiss», sagt Rudolf Jungen. Der ausgebildete Elektriker bezieht sich dabei auf die Bestrebungen der Gemeinde Frutigen, in Energiefragen nachhaltiger zu werden. Der entsprechende Richtplan sei in der breiten Bevölkerung kaum bekannt, findet er. «Der trat in Kraft und verschwand dann in irgendeiner Schublade», sagt er.