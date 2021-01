75 Jahre SCL – Voll mit dem Tigers-Virus infiziert Simon Laager erklärt, wie der Eishockey-Club sein Jubiläum feiern wird. Und was der Job als Geschäftsführer für ihn so spannend macht. Susanne Graf

Er hätte lieber in einer vollen Ilfishalle posiert: Der neue Geschäftsführer der SCL Tigers, Simon Laager. Foto: Christian Pfander

Ohne ging es bisher in seinem Leben selten. «Ich brauchte meistens eine gewisse Portion Eishockey», sagt Simon Laager. Nun ist diese Portion aber riesig: Laager hat auf den 1. Januar das Amt des Geschäftsführers der SCL Tigers übernommen.

Er führt damit ein Unternehmen, das vor 75 Jahren, am 30. Januar 1946, als Verein gegründet wurde. Laager, der ausgebildete Betriebsökonom und Sportvermarkter, hätte den Auftakt des Jubiläumsjahrs des Schlittschuh-Clubs Langnau (SCL) gern mit einem grossen Fest gefeiert.

Aber Corona durchkreuzt die Pläne. Nicht genug damit, dass an Festivitäten zurzeit nicht zu denken ist. Auch die Tatsache, dass das für dieses Geburtstags-Wochenende geplante Heimspiel verschoben werden musste, geht auf die Kappe der Pandemie. So werden die Tigers erst am 5. Februar, beim ersten Heimspiel im Jubiläumsjahr, in einem Spezialdress einlaufen.