Leser kritisieren Publibike – «Voll daneben» Publibike hat sich verkalkuliert und will nun Geld von der Stadt. Bei unseren Leserinnen und Lesern kommt das nicht gut an.

Die Publibikes rentieren nicht. Foto: Raphael Moser

Man habe das Geschäftsmodell falsch eingeschätzt, sagte Publibike-Verwaltungsratspräsident Christian Plüss. Publibike schreibt rote Zahlen. Darum will Plüss neue Verhandlungen mit der Stadt Bern, wie er ankündigte. Die Leserinnen und Leser reagieren in Onlinekommentaren mehrheitlich kritisch auf die Forderung. Hier ist eine Auswahl der Kommentare:

Ein naives Businessmodell realisieren und, wenn es nicht funktioniert, die öffentliche Hand belangen. Was für ein Unternehmer macht das? Bleibt zu hoffen, dass kein Steuerfranken fliesst. Unseren rot-grünen Politikern ist es leider zuzutrauen, dass sie auch hier Geld locker machen, welches gar nicht vorhanden ist. Onlinekommentar von Marco Tosi

Wer es nutzt, zahlt es! Als Steuerzahler habe ich null Interesse, Publibike – übrigens ein Staatsbetrieb – zu subventionieren. Wer will, kauft sich ein Fahrrad, am Besten ohne E-Motörli, das wäre dann gesund und nachhaltig. Onlinekommentar von Roger Taekow

Das Veloverleihsystem sollte eine Alternative für die Langzeitparkierer um den Bahnhof sein, aber dazu braucht es wohl stärkere Anreize. Onlinekommentar von Lukas Gutzwiller

Wenn ein Monatsabo für ein Bike günstiger ist als eine monatliche Parkkarte in der blauen Zone und auch der Service und die Standorte in der Stadt eine ernsthafte Alternative zum ÖV darstellen, wäre ich bereit, aufs Auto zu verzichten. Solange mich eine Fahrt in der Stadt mit dem Bike aber mehr kostet als mit Tram und Bus, ist es einfach keine Alternative. Onlinekommentar von Larissa Winkler

Ein Angebot, das während dem aktuellen Velo-Hype in der Velo-Stadt Bern nicht rentiert, macht etwas Grundlegendes falsch. Aber vom Steuerzahler Geld zu verlangen, ist natürlich wesentlich einfacher, als sich zu hinterfragen, wo der Wurm drinsteckt. Ein Gewerbler, dessen Angebot sich nicht rechnet, müsste über die Bücher gehen oder ginge Konkurs. Aber der Staatsbetrieb dürstet nach Subventionen. Volldaneben! Onlinekommentar von Claudio A. Engeloch

Wie wärs in dem Fall mit Geldern für Parkplätze für Autos? Diese sind ganz klar auch ein Bedürfnis der Bevölkerung – nicht nur Velos. Onlinekommentar von Fritz Müller

Wer ein Velo nicht selber finanzieren kann, also den Mietbetrag nicht aufbringen will, soll laufen. Velos zu subventionieren, ist doch widersinnig! Onlinekommentar von Werner Wenger