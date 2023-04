Wirtschaft im Oberland – Volkswirtschaft ehrt Albert Rösti Bundesrat Albert Rösti freute sich über die Ehrenmitgliedschaft der Volkswirtschaft Berner Oberland. Anne-Marie Günter

Marianna Lehmann (links), Präsidentin der Volkswirtschaft, Albert Rösti mit dem Rauchquarz und Geschäftsführerin Susanne Huber, die auf eine sehr schöne Zusammenarbeit mit dem Bundesrat zurückblickte. Foto: Anne-Marie Günter

«Im Berner Oberland haben wir kein Ideendefizit, sondern ein Umsetzungsdefizit.» Susanne Huber, Geschäftsführerin der Volkswirtschaft Berner Oberland, zitierte an der 103. Generalversammlung des Vereins in Interlaken Bundesrat Albert Rösti. Er hatte das 2013 bei seiner Wahl in den Vorstand gesagt. Seither war er Präsident des Wirtschaftsrats.