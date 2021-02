Aus dem Berner Stadtrat – Volksschule Breitfeld wird erweitert Im Breitenrain sollen zwei städtische Häuserabgerissen werden. Die angrenzende Schule profitiert. Christoph Hämmann

Die Stadt Bern verliert an der Scheibenstrasse 14 günstige Wohnungen und eine Schreinerei, sie spielt dafür ein Grundstück frei, das an das Areal der Volksschule Breitfeld grenzt. Letzteres sei ein «Glücksfall», fand im Stadtrat Mitte-Sprecherin Sibyl Eigenmann. Weil die Häuser in sehr schlechtem Zustand seien, müssten sie teuer saniert oder ersetzt werden – die günstigen Wohnungen gingen ohnehin verloren.

In einer Güterabwägung zwischen zwei Anliegen, die einer Parlamentsmehrheit beide wichtig sind – mehr günstige Wohnungen und genügend Schulraum –, schloss sich deshalb eine wuchtige Mehrheit dem Gemeinderat an: Mit 67 Ja- gegen 4 Nein-Stimmen (3 Enthaltungen) beschloss der Stadtrat, die Wohnhäuser mit einem Erweiterungsbau für die Volksschule Breitfeld zu ersetzen.