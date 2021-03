6500 Unterschriften gesammelt – Volksinitiative für Gratis-öV in Bern eingereicht

Am Donnerstag haben die Partei der Arbeit (PdA) und der Verein Kommunistische Jugend Bern ihre Volksinitiative für einen kostenlosen Nahverkehr in Bern eingereicht. Sie übergaben 6500 Unterschriften an die Stadtkanzlei.