Wahlen in Wiedlisbach – Volk und Rat wählen Kontinuität Die sechs bisherigen Gemeinderatsmitglieder sind wiedergewählt. Und auch das Präsidium bleibt in vertrauten Händen. Kathrin Holzer

Ist mit dem Wahlausgang zufrieden: Samuel Meyer, bisheriger und zukünftiger Gemeindepräsident von Wiedlisbach. Fotos: Marcel Bieri

Acht Kandidatinnen und Kandidaten haben sich in Wiedlisbach für ein Amt in der siebenköpfigen Exekutive zur Verfügung gestellt. Die grosse Frage war: Würden alle Bisherigen die Wiederwahl schaffen? Immerhin traten von den aktuellen Ratsmitgliedern nicht weniger als deren sechs erneut an.

Am Sonntagnachmittag schon kurz nach dem Mittag steht fest: Alle Bisherigen unter den Kandidierenden bleiben vier weitere Jahre im Amt. Mit Robine Forster zieht zudem die dritte Frau in die Exekutive ein.

Samuel Meyer, 407 Stimmen, bisher. Emil Berger, 387 Stimmen, bisher. Robine Forster, 347 Stimmen, neu. 1 / 7

Zum dritten Mal wurde der Wiedlisbacher Gemeinderat – wie im Übrigen auch die vierköpfige Kindergarten- und Primarschulkommission – im Majorzwahlverfahren bestellt. Schon auf das Jahr 2013 hin war das Wahl- und Abstimmungsreglement entsprechend angepasst worden. Dies, nachdem die Ortsparteien zunehmend Mühe bekundeten, aktive Mitglieder und Kandidierende zu finden.