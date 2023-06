Abstimmung in Heimberg – Volk entscheidet über 10 Millionen Franken für neue Schule Am 18. Juni kommt in Heimberg der Kredit für den Schulhausneubau in der unteren Au an die Urne. Läuft alles rund, soll das Gebäude im Sommer 2025 bezugsbereit sein. Janine Zürcher

So könnte der Schulneubau bei der unteren Au dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Seit Jahren mangelt es in Heimberg an Unterrichtsräumen. Am 18. Juni entscheidet das Heimberger Stimmvolk deshalb an der Urne über einen Kredit von 10 Millionen Franken. Mit dem Geld will die Gemeinde ein neues Schulhaus in der unteren Au bauen. Es umfasst vier Kindergärten, sechs Klassenzimmer und zwei zusätzliche Zimmer. «Mit dem vorliegenden Projekt möchten wir vor das Ereignis kommen», beschreibt es Gemeinderat Urs Ackermann (SP), Vorsteher des Ressorts Planung. Das heisst: Anstatt der Entwicklung der Schülerinnen- und Schülerzahlen hinterherzuhinken und kurzfristig Provisorien zu erstellen, will die Gemeinde mit dem neuen Schulhaus genug Raum schaffen, «damit wir in den kommenden zehn Jahren nicht bauen müssen», so Ackermann.