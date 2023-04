Schloss Spiez – Vogelstimmen, Schmetterlinge und Kunst Ab dem 1. Mai heisst Schloss Spiez wieder täglich Gäste willkommen. Auch Kunst und Psychiatrie werden ein Thema sein.

Schloss Spiez eröffnet die neue Saison. Foto: Franziska Scheidegger

Die Schloss-Saison, welche am 1. Mai startet, wird von einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm begleitet, wie es in der Medienmitteilung aus Spiez heisst. Im Frühjahr steht die Aussenanlage im Zentrum: Zum Saisonauftakt lädt das Schloss am 1. Mai um 6 Uhr zusammen mit den Biologen Barbara Jaun Holderegger und Andreas Jaun auf einem Spaziergang rund ums Schloss dazu ein, den Vogelstimmen zu lauschen – ein Anlass, der sich auch für Familien eignet.

Das Eröffnungsfest steigt am Muttertag, am 14. Mai: In Zusammenarbeit mit den Schlosskonzerten Spiez lädt das Schloss zu einem klingenden Tag der offenen Tür ein. Den internationalen Museumstag vom 21. Mai hingegen widmet Schloss Spiez den Schmetterlingen und Raupen. Der Schmetterlingskenner Papa Papillon gibt nicht nur Einblick in die faszinierende Welt der Falter, sondern auch wertvolle Tipps, wie private Gärten schmetterlingsfreundlich gestaltet werden können.

Kunst als Highlight der Saison

Als Saisonhighlight präsentiert Schloss Spiez ab dem 17. Juni eine Kunstausstellung, die aus einer Kooperation im Bereich Inklusion mit der Stiftung Wohin in Spiez entstanden ist. Seit mittlerweile vier Jahren zeichnen und malen Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung während der Sommermonate einmal in der Woche im und ums Schloss. Eine Auswahl der dabei entstandenen Bilder wird nun ausgestellt, erweitert durch Werke aus der Sammlung des Schweizerischen Psychiatriemuseums Bern und von Kunstschaffenden des Vereins Kunstwerkstatt Waldau.

Schloss-Saison Spiez: 1. Mai bis 31. Oktober. Täglich offen: Montag 14 bis 17 Uhr, Dienstag 10 bis 17 Uhr, Juli und August jeweils bis 18 Uhr. Kunstausstellung «das war s. dann – Mental Health Art»: 17. Juni bis 15. Oktober.



PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.