Gewinnen Sie Tickets – Viva Frida Kahlo Die Lichthalle MAAG eröffnet mit einer Weltpremiere.

Frida Kahlo-Ausstellung ZVG

Viva Frida Kahlo – Immersive Experience: Noch nie waren die Werke und das Leben der mexikanischen Künstlerin in einer Lichtausstellung zu sehen. Die Bilder der expressiven Malerin mit ihrer zugänglichen Symbolik und den bunten exotischen Pflanzen und Tieren ebenso wie die ausdrucksstarken Selbstbildnisse sind Vorlagen für die immersive Kunst, die mittels Videoprojektionen, Licht- und akustischen Effekten präsentiert wird. Dank der 360 Grad Rundumprojektion haben die Besucherinnen und Besucher das Gefühl, sich mitten in den Gemälden und dem Leben der Künstlerin zu befinden.

Die SonntagsZeitung verlost für die Ausstellung «Viva Frida Kahlo» 100 x 2 Eintritte für ein Datum nach Wahl.

Ganz nach dem Vorbild des Ateliers des Lumières in Paris bekommt nun auch Zürich einen festen Ort für immersive Kunst. Diese erst wenige Jahre alte Präsentationsform illuminiert, animiert und vertont Kunstwerke und projiziert sie auf Wände,Decken und Böden. Die Halle, wo das Tonhalle-

Orchester Zürich während des Umbaus des Stammhauses am See provisorisch einquartiert war, dient fortan als Museum für immersive Kunst.

