Aussergewöhnliches Wetter – Visp erlebt erste Tropennacht im Mai seit Messbeginn Die Schweiz erlebt eine hochsommerliche Woche mit hohen Temperaturen. Höchstwerte werden morgen Freitag erwartet.

In Visp registrierte SRF Meteo in der Nacht auf Donnerstag die erste Tropennacht im Mai seit Messbeginn. (Archivbild) Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

In der Nacht auf Donnerstag sanken die Temperaturen in Teilen des Tessins und des Rhonetals nie unter 20 Grad Celsius. In Visp VS und Magadino-Cadenazzo TI wurden laut SRF Meteo im Mai bisher noch nie Tropennächte registriert.

In Biasca TI, Visp VS, Magadino-Cadenazzo TI, Cevio TI und Locarno-Monti TI registrierten die Messstationen während der gesamten Nacht Temperaturen von über 20 Grad, wie SRF Meteo über den Kurznachrichtendienst Twitter bekanntgab. In Vevey VD und Lugano TI war es stets über 19 Grad warm. Das sei aussergewöhnlich warm für Mai-Nächte, heisst es weiter.

Auch Meteonews vermeldete auf Twitter eine erste Tropennacht. Den Höhepunkt der Mai-Hitze sagt der Wetterdienst für Freitagnachmittag voraus. Die Höchstwerte lägen dann verbreitet über 30 Grad.

SDA/sep

