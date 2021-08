TV-Tourismus in Tirol – Visite beim Bergdoktor Die Region Wilder Kaiser in Österreich ist die Heimat von TV-Arzt Martin Gruber. Nach der Corona-Zwangspause strömen die Fans wieder zu den Drehorten der erfolgreichen Serie. Christoph Ammann

Für viele Serienfans gehören sie schon fast zur Familie: Bergdoktor Martin Gruber (Hans Sigl) mit seiner Filmmutter Lisbeth (Monika Baumgartner). Foto: Erika Hauri (ZDF)

Peter Moser liebt den grossen Auftritt. Jeden zweiten Dienstag führt er Touristen zu Filmsets und Schauplätzen populärer TV-Unterhaltung – vor der Kulisse, die einem Millionenpublikum so vertraut geworden ist wie die eigene Wohnwand.

«Wegen Corona durften zeitweise nur 16 Gäste bei der Ellmauer Filmwanderung mitlaufen, lieber sind mir 50 und mehr», sagt der Leiter des lokalen Infobüros.

In der Schweiz heissen Gipfelensembles pragmatisch Churfirsten oder Schächentaler Windgällen. Die Tiroler verstanden sich jedoch schon immer in Marketingangelegenheiten, sonst hätten sie den Gebirgszug östlich von Kufstein mit seinen Kalkwänden und Felszacken nicht werbewirksam Wilder Kaiser getauft. Gerade mal 2344 Meter ragt der Ellmauer Halt in den Himmel, höher gehts nimmer beim Wilden Kaiser.