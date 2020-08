Leserreaktionen – Visionäre Arealentwicklung sieht anders aus Meinungen von Leserinnen und Lesern zu aktuellen Themen. Mathias Gottet

Globetrotter und die Soziokratie

Fast schon unglaublich, was ich hier lesen muss. Ein guter Chef zu sein, ist in guten Zeiten relativ einfach. Wird es aber schwierig, wie gerade in diesen Zeiten, kommen die Qualitäten eines guten Chefs erst richtig zum Vorschein. Schwierige Entscheide fällen, auch wenn diese wehtun. Hinstehen und den Betroffenen die Beweggründe darlegen, welche diese in der Regel auch verstehen. Was aber hier geschieht, sozusagen unter dem Deckmantel der Soziokratie, ist aus meiner Sicht moralisch nur schwer zu verantworten. Man schiebt den schwierigen Entscheid, wer gehen muss, einfach an die Mitarbeitenden ab. Diese sollen quasi ihre Kolleginnen oder Kollegen selber abwählen. Und wenn nun Mitarbeitende aus Gewissensbissen gleich selbst die Kündigung einreichen, so sagt das schon einiges aus. Und der Chef spart sich so, wie er ja selber sagt, neun Monate lang Widerstand an allen Fronten. Einfach, indem er die Verantwortung an die Mitarbeitenden delegiert. Hoffen wir, dass diese Vorgehensweise nicht zum Bumerang wird.

Jakob Bischof, Lotzwil

Diverse Ausgaben zur Corona-Pandemie

Wir müssen Verantwortung besser tragen

Dass man geneigt ist, die hohen Ansteckungszahlen dem scheinbar nicht richtigen Umgang mit den Daten dem BAG und den Behörden in die Schuhe zu schieben, ist nicht richtig. Es ist die erschreckende Sorglosigkeit der Leute, dass die Zahlen wieder sehr hoch sind, wobei die Ferienzeit einiges dazu beigetragen hat. Wenn wir die eigene Verantwortung nicht besser zu tragen wissen, wird es so weitergehen bis wieder zu drastischen Massnahmen gegriffen werden muss – was sich niemand wünscht. Aber wenn die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr als Beeinträchtigung der persönlichen Freiheit angesehen wird, ist es wohl um eine Besserung schlecht bestellt. Italien und Neuseeland zeigen erneut, zu was die Behörden gezwungen werden wenn sich die Situation derart verschlechtert.

Martin Stalder, Matten

Visionäre Arealentwicklung sieht anders aus

Ratlos und konsterniert habe ich die Debatte um die Aebi-Hallen mitverfolgt. Der Bericht über den publikumswirksamen Abbruch und zur Firmengeschichte, deren bauliche Zeugen ihres generationenlangen Wirkens nun endgültig zerstört sind, geben mir den entsetzten Rest. Es ist unverständlich, dass die Behörden die grosse Produktionshalle und die eigenwillige Passerelle inklusive Uhr, wahre Industriedenkmäler nicht unter Schutz stellten. Ebenso wenig ist nachvollziehbar, dass der Abbruch ohne Baubewilligung erteilt wurde. Wie sorgfältig mit den baukulturell wertvollen, identitätsstiftenden Arealteilen umzugehen gewesen wäre, zeigen der Studienauftrag von 2014 und schweizweit zahlreiche Beispiele. «Wir lieben individuelle Wohnräume, funktionale Geschäftshäuser und zeitlose Architektur — und verstehen alles davon», steht auf der Webseite des Immobilienentwicklers. Der vollmundige Schlusssatz darf bezweifelt werden. Visionäre, kreative und situationsgerechte Arealentwicklung sieht anders aus.

Beatrice Aebi, Zürich

Gottlob haben wir noch die Stimmfreiheit

Wie viele Leserinnen und Leser habe auch ich diesen Film gesehen, er geht tatsächlich unter die Haut. Er sollte offenbar zur Meinungsbildung für die kommende Abstimmung vom 27. September, bei der es um die Begrenzungsinitiative der SVP geht, dienen. Der Film wurde im Artikel arg zerzaust und als schlechte Werbung hingestellt, was die Gegner der Initiative sicher wohlwollend aufgenommen haben dürften. Es stellt sich nun die wichtige Frage, wovor denn die Gegner eigentlich Angst haben, wenn doch schon jetzt überall die Rede davon ist, es gäbe sowieso kein Ja zur Initiative am Abstimmungssonntag? Wir Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in der Schweiz haben gottlob immer noch eines: Stimmfreiheit!

Hans Wyss, Lyss