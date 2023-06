Sie folgt auf Christian Leumann – Virginia Richter wird als erste Frau Rektorin der Universität Bern An der Spitze der Universität Bern steht ab August 2024 erstmals eine Frau. Der Regierungsrat wählt die Anglistik-Professorin Virginia Richter als neue Rektorin. Noah Fend

Virginia Richter ist seit 2021 Vizerektorin der Universität Bern. Foto: PD

Im Sommer 2024 kommt es zum Wechsel an der Spitze der Universität Bern. Der Regierungsrat des Kantons Bern hat Virginia Richter zur neuen Rektorin gewählt. Die ordentliche Professorin für Moderne Englische Literatur ist bereits seit 2021 Vizerektorin.

Richter tritt ihr Amt am 1. August 2024 an. Die Amtsperiode des aktuellen Rektors Christian Leumann dauert eigentlich bis 2027. Er wird aus Altersgründen allerdings bereits früher aus der Universitätsleitung zurücktreten. Das schreibt der Kanton Bern in einer Mitteilung am Donnerstagmorgen.

Gesprächsstoff – der Podcast von «Bund» und Berner Zeitung Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

Noah Fend ist Redaktor am Newsdesk und Reporter für tagesaktuelle Themen. Er moderiert zudem den Podcast «Gesprächsstoff». Mehr Infos @noahfend

Fehler gefunden?Jetzt melden.