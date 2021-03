Stadträtinnen in Thun – Violette Rathausfassade zum Tag der Frau Zum heutigen internationalen Tag der Frau lassen die 15 Thuner Stadträtinnen die Fassade des Rathauses violett anleuchten. Franziska Streun

Eine violette Rathausfassade zum heutigen Internationalen Tag der Frau: Alle 15 Stadträtinnen fanden sich für gemeinsame überparteiliche Aktionen in diesem Frauenjubiläumsjahr 2021 zusammen. Eine Aktion ist, eine Rathausfassade mit Beginn der Dämmerung violett anleuchten zu lassen.

Am 7. Februar 2021 – 50 Jahre nach dem Ja an der Urne zum Frauenstimmrecht in der Schweiz – haben die 15 Stadträtinnen von Thun die Fassade des Rathauses violett beleuchten lassen. Foto: PD

Violett ist die Farbe der Frauenbewegung. Insgesamt sind es drei Daten, an denen die Rathausfassade violett leuchten wird. Erstmals war es am 7. Februar der Fall, als vor 50 Jahren – 1971 – das Frauenstimmrecht auf eidgenössischer Ebene angenommen wurde. Das dritte und letzte Mal wird es am 14. Juni sein, wenn es 40 Jahre her sein wird, seit die Stimmbevölkerung 1981 den Gleichstellungsartikel in die Bundesverfassung aufgenommen hat (vgl. Ausgabe vom 2. März).