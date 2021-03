Wer auch noch Sorry sagen sollte – Viola Amherd und andere verpasste Merkel-Momente Die Corona-Pandemie dauert schon sehr lange. Zu lange. Ein guter Moment, dass sich einige mal bei uns entschuldigen. Michael Marti , Susanne Kübler , Andreas Tobler , Guido Kalberer , Linus Schöpfer , Alexandra Kedves , Philippe Zweifel

Für einmal Merkel sein? Bundesrätin Viola Amherd. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Kanzlerin Angela Merkel hat sich bei ihren Bürgerinnen und Bürgern für das Hin und Her in Sachen Oster-Lockdown entschuldigt – und damit eine Debatte über den Umgang der Mächtigen mit Fehlern ausgelöst. Vielleicht ein guter Moment für einige andere, mal Sorry zu sagen? Hier unser Wunschzettel mit einigen möglichen Kandidatinnen und Kandidaten.

Unsere Regierung und das Maskendebakel

Unsere Armee und ihre Chefin Viola Amherd hätten als Erste Gelegenheit gehabt, einen Merkel-Moment in der Schweizer Corona-Geschichte zu markieren und sich für einen Fehler tapfer zu entschuldigen. Wir erinnern uns, im Frühling 2020, mit dem ersten Lockdown, kam es an den Tag: Die Armee hatte nicht genügend Gesichtsmasken für einen schweren Krisenfall eingelagert – obwohl dies in aktuellen, vom Bund ausgearbeiteten Pandemieszenarien vorgesehen war. Die Truppe hatte offenbar vergessen, dass es in einer Krise auch Zivilisten gibt, schützenswerte Menschen, die ebenfalls glücklich wären über eine Maske auf der Nase. Doch statt hinzustehen und ein sympathisches «Sorry!» anzumelden, schob man die Schuld am Vorsorgedebakel kleinmütig dem Wirtschaftsdepartement in die Schuhe. Und dort mochte sich, erwartungsgemäss, auch niemand entschuldigen. (MMA)