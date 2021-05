Überraschender Personalentscheid – Viola Amherd trennt sich vom Geheimdienstchef Dem Vernehmen nach fehlt die Vertrauensbasis zwischen der Verteidigungsministerin und dem Direktor des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB). Beni Gafner , Thomas Knellwolf , Markus Häfliger

Jean-Philippe Gaudin, Direktor NDB, spricht neben Bundesrätin Viola Amherd an einer Medienkonferenz im Mai 2019 in Bern. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Verteidigungsministerin Viola Amherd legt dem Bundesrat am Mittwoch eine brisante Personalentscheidung vor. Die Mitte-Bundesrätin will sich von ihrem Nachrichtendienstchef trennen. Mehrere voneinander unabhängige Quellen bestätigen die Recherche dieser Zeitung: Gaudin hat seinen Austrittsvertrag bereits unterzeichnet und dazu eine Stillschweigevereinbarung. Demnach wird der 61-jährige Waadtländer bereits im August ausscheiden.



Jean-Philippe Gaudin ist seit dem 1. Juli 2018 NDB-Direktor. Er war zuvor Militärattaché in Paris, nachdem er von 2008 bis 2015 den Militärischen Nachrichtendienst geführt hatte.



Divisionär Gaudin hat den Ruf eines gegenüber der Schweiz loyalen Haudegens. Er verfügte über ein gutes Netzwerk in die Nachrichtendienste Frankreichs, Belgiens und anderer europäischer Staaten, aber auch der USA sowie Russlands.