Antwort auf offenen Brief – Viola Amherd hält an Evakuation fest An der Räumung des Dorfes Mitholz wird kein Weg vorbeiführen. Das geht aus der Antwort von Bundesrätin Viola Amherd auf einen offenen Brief hervor. Nik Sarbach

Das Dorf Mitholz wird während der Munitionsräumung für rund 10 Jahre evakuiert. Foto: Bruno Petroni

Mitte Januar hatten sich über 60 Unterzeichnende, die direkt oder indirekt von der Munitionsräumung in Mitholz betroffen sind, in einem offenen Brief an Bundesrätin Viola Amherd gerichtet. In einem Antwortschreiben an alle Mitholzerinnen und Mitholzer hat sich die Verteidigungsministerin nun zu den Anliegen und Vorwürfen geäussert.

Aufgrund der Risikobeurteilung sei kein Weg zur Räumung ersichtlich, mit dem es verantwortbar wäre, dass die Bevölkerung in Mitholz bleibe, schreibt das VBS in einer Medienmitteilung zum Brief. «Auch mit einer Überdeckung des ehemaligen Munitionslagers oder allen weiteren untersuchten Varianten wäre keineswegs gesichert, dass die Bevölkerung nicht für eine längere Zeit ihre Häuser verlassen müsste.»