Berner 2:1-Mini-Sieg – Vincent Praplan löst den Berner Krampf spät Aufsteiger Ajoie igelt sich 60 Minuten lang ein, der SCB beisst sich fast die Zähne aus. Die drei Punkte bringen die Berner dem Pre-Playoff näher. Kristian Kapp

Die Erlösung: Berns Vincent Praplan freut sich über seinen späten Treffer zum 2:1 gegen Ajoie. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Als im Mitteldrittel Minute um Minute verging, schwante jedem Berner (Fan) im Stadion, dass dieses Spiel gegen den Tabellenletzten komplizierter werden würde als erhofft. Der neue Sportchef Julien Vauclair, seit drei Spielen auch Interims-Coach des Aufsteigers, hat Ajoie defensiv stabilisiert, allerdings auf Kosten fast jeglicher Offensivbemühungen. Und so rannte der SCB in diesem Drittel 20 Minuten lang an, auf der Suche nach der Führung, die er im Startdrittel unnötig weggegeben hatte.

Doch er rannte ideenlos an. Zudem hatte sich der HC Ajoie besser aufs Berner Spiel eingestellt als zu Beginn, als er überfordert wirkte und mit dem 0:1 lange gut bedient war. Doch mit jeder Minute, in denen der SCB dauernd in Puckbesitz war, ohne aber gute Chancen herausspielen zu können, wurde das Selbstvertrauen Ajoies grösser. Und so musste Bern tatsächlich mit einem 1:1 ins Schlussdrittel.

«Week-to-week» beschreibt Sportchef Andrew Ebbett den Zustand des Verteidigers, genauso wie jenen von Stürmer Tristan Scherwey. Beide «arbeiten an ihrer Rückkehr». Tim Wolf

1312 Pucks flogen auf den Ajoie-Goalie in dieser Saison bereits vor dem Match, er führte diese Rangliste mit über 200 Schüssen vor Fribourgs Reto Berra an. Am Montag gegen Bern kamen 50 (!) weitere Schüsse dazu. Cody Goloubef

Gemeinsam mit Vincent Praplan bringt der neue SCB-Verteidiger am meisten Pucks (je 5) auf Wolf. Der Neuzuzug gefällt auch in seinem dritten Spiel mit Offensivdrang, defensiv wird er an diesem Abend wie der Rest der SCB-Abwehr kaum geprüft.

Bern konnte die gute Leistung vom Samstag in Genf (1:2) nur zu Beginn bestätigen, allerdings liessen sich die beiden Partien nicht vergleichen. Gegen Servette brauchte es vor allem Kampf und defensive Disziplin, um gegen eines der Teams der Stunde gut aussehen zu können. Gegen die sich einigelnden Ajoulouts galt es hingegen, ständig die Initiative zu ergreifen. Damit tat sich der SCB schwer.

Das frühe 1:0 half nur bedingt

Es hätte alles einfacher laufen können, doch der SCB schaffte es irgendwie, nicht mit einer Führung in die erste Pause zu gehen. Der HC Ajoie, zuletzt 3:1 siegreich gegen den ZSC, startete wie bislang nach praktisch jedem seiner sieben Siege: Er geriet früh in Rückstand. Bern spielte sich gegen schlecht verteidigende Gegner wie im Training durch, Dominik Kahun traf nach 53 Sekunden zum 1:0.

Ajoie bekundete danach Mühe in der eigenen Zone, bereits simple Berner Positionswechsel sorgten für Chancen – nicht aber für Tore. Und das rächte sich: Offensive Lebenszeichen Ajoies kamen nur im Powerplay – und eine strenge Strafe gegen Christian Pinana und einen platzierten Schuss Thibault Frossards später stand es 1:1.

Die Berner Story des Abends: Ständig ist jemand im Weg, hier gibt es für Vincent Praplan gegen Ajoies Goalie Tim Wolf, sowie Verteidiger Daniel Eigenmann und Center Thibault Frossard kein Durchkommen. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

So dauerte das Berner Warten bis tief ins letzte Drittel, es brauchte einen Patzer des sonst tadellosen Goalies Tim Wolf, damit Vincent Praplan das erlösende 2:1 erzielen konnte. In Gefahr geriet der Sieg nicht mehr, auch wenn Sebastian Wännström, der zu Beginn des Schlussdrittels bei einer seltenen Ajoie-Chance die Latte traf, bei 6-gegen-5 noch zu einer Chance kam.

Der SCB holte so die drei budgetierte Punkte, die ihn dem Pre-Playoff näher bringen. Sollte er am Dienstag Biel bezwingen, hätte der SCB am Samstag in Ambri einen ersten Matchpuck für die Sicherung von Rang 10.

Telegramm: Infos einblenden Bern – Ajoie 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) 12’700 Zuschauer. Tore: 1. (0:53) Kahun (Daugavins, Andersson) 1:0. 18. Frossard (Asselin, Leduc/Ausschluss Pinana) 1:1. 54. Praplan 2:1. Strafen: 4mal 2 Minuten Bern, 1mal 2 Minuten Ajoie. Bern: Manzato; Goloubef, Henauer; Andersson, Beat Gerber; Thiry, Colin Gerber; Pinana; Daugavins, Kahun, Moser; Praplan, Kast, Jeremi Gerber; Fahrni, Varone, Bader; Sciaroni, Neuenschwander, Rüfenacht; Berger. Bemerkungen: Bern ohne Scherwey, Blum, Untersander (verletzt), Jeffrey (überzählig), Ajoie ohne Hazen, Fortier (verletzt). – 8. Pfostenschuss Goloubef. 45. Lattenschuss Wännström. – Ajoie von 58:19 bis 60:00 ohne Goalie, mit 6. Feldspieler. – 58:42 Time-out Ajoie.

