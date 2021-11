YB vor dem Champions-League-Spiel – Villarreals Trainer lobt YB und kritisiert das eigene Team Auch nach dem 4:1 aus dem Hinspiel hat Unai Emery noch eine lange Liste mit Gründen, wieso die Young Boys seiner Mannschaft gefährlich werden können. Fabian Sangines

Hat auch für YB-Trainer David Wagner nette Worte übrig: Der vierfache Europa-League-Sieger Unai Emery. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Manchmal wirkt es etwas gesucht, zuweilen fast schon gespielt, wenn spanische Trainer ihren nächsten Gegner loben. Bei Unai Emery aber, einem tendenziell eher direkten, impulsiven Menschen, tönt es schön glaubwürdig, wenn er über die Young Boys sagt: «Tolles Team, toller Coach.» Schliesslich schickt Villarreals Trainer auch gleich eine Salve an Begründungen für sein Lob hinterher.

Natürlich hat Emery eine hohe Geschwindigkeit bei den Bernern ausgemacht. Bei ihren Einzelspielern, vor allem in der Offensive, aber auch in ihrem Spiel generell. Gerade über die linke Seite mache YB mit Ulisses Garcia viel Dampf, sagt der vierfache Europa-League-Sieger an der Medienkonferenz einen Tag vor dem Champions-League-Gruppenspiel im schmucken, wenn auch nicht gerade topmodernen Estadio de la Cerámica (21 Uhr).