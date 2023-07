Fotografischer Rückblick – Vierzig Jahre Gurtenfestival in Bildern Vom beachtlichen Folkfestival zum Megaevent: die besten Fotos aus 40 Jahren Gurten-Geschichte. René Wüthrich Martin Burkhalter

Abheben auf dem Hausberg: Das Gurtenfestival sorgte in den letzten 40 Jahren immer wieder für magische Momente. Hier die Hauptbühne beim Konzert von Alt-J 2018. Foto: Raphael Moser

Tout Berne auf dem Gurten. Jedenfalls der jüngere Teil. Konzert von Jovanotti, 2005. Foto: Urs Baumann

Welche Bilder kommen auf beim Gedanken an das Gurtenfestival? Nun, das kommt eben sehr darauf an. Wer die letzten Jahre auf dem Berner Hausberg war, für den oder die ist das Gurtenfestival ein richtiges Sommerfest: Hitze, wenig Schatten, wunderbar goldene Vorabende, kühle Nächte, Sonnencreme, Wasserflaschen, Sonnenbrillen und ja, vielleicht auch Sonnenstiche. Und vor dem geistigen Auge sieht man Bands wie Patent Ochsner auf der Bühne stehen, man sieht Lo & Leduc, Seed vielleicht und Lauryn Hill, man sieht Balthazar, Anitta, Little Simz, Sophie Hunger, Rosalia, Gorillaz und The Editors.