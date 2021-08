Grosser Gemeinderat Steffisburg – Viermal Ja zu Mobilitäts-Anliegen Der Grosse Gemeinderat (GGR) Steffisburg hat am Freitagabend gleich vier Vorstösse in Sachen Verkehr überwiesen. Marco Zysset

Die Gemeinde Steffisburg soll prüfen, ob öffentliche Ladestationen für Elektro-Autos installiert werden können. Foto: Dominique Meienberg

Gleich viermal beschäftigte sich der Grosse Gemeinderat (GGR) von Steffisburg am Freitagabend mit Fragen rund um den Verkehr im Dorf. Zunächst war ein Postulat der Fraktion GLP/Die Mitte an der Reihe. Die Parteien forderten den Gemeinderat auf, zu prüfen, «wie eine angemessene Lösung zum Schutz des Langsamverkehrs auf der zu sanierenden Flühlistrasse erreicht werden kann». Für den Gemeinderat und die zuständigen Abteilungen der Verwaltung sei «die stetige Verbesserung der Situation für alle Verkehrsteilnehmenden, insbesondere für die Zu-Fuss-Gehenden und Velofahrenden», eine Daueraufgabe, heisst es in den Unterlagen zur Sitzung.