Auseinandersetzung in St. Gallen – Vier Verletzte nach Streit mit Beil und Messer In einem Mehrfamilienhaus kam es zwischen drei Männern und einer Frau im Alter zwischen 28 und 32 Jahren zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung.

Bei einer Auseinandersetzung am Sonntagabend in St. Gallen mit Beil und Messer sind eine Frau und drei Männer verletzt worden. Ein Mann wurde schwer verletzt, einer unbestimmt sowie eine Frau und ein Mann eher leicht, wie die Kantonspolizei St. Gallen schreibt. Alle vier wurden ins Spital eingeliefert.

In der Wohnung des Mehrfamilienhauses am Dreilindenhang hielten sich nach Angaben der Kantonspolizei St. Gallen eine 31-jährige Frau und ihr 30-jähriger Freund auf. Zwei ihnen bekannte Männer, im Alter von 28 und 32 Jahren, hätten Einlass in die verschlossene Wohnung begehrt.

Nach einiger Zeit wurde den Männern laut Polizei die Tür geöffnet. Dabei kam es kurz nach 18 Uhr zu einer Auseinandersetzung der vier Personen. Der 30-Jährige setzte ein Beil und der 28-Jährige ein Messer ein. Das Tatmotiv war unklar.

SDA

