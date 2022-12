Unfall in Kandersteg – Vier Verletzte bei Frontalkollision in Kandersteg Am Stephanstag sind in Kandersteg zwei Autos frontal zusammengestossen. Vier Personen wurden verletzt. Es kam zu Einschränkungen im Bahnverkehr.

Auf der Zufahrtsstrasse zur Autoverladestation Kandersteg sind am Sonntagnachmittag zwei Autos frontal kollidiert. Mehrere Personen wurden verletzt, eine davon schwer. Der Verkehr zur Verladestation musste eine Zeitlang via Dorf Kandersteg umgeleitet werden.

Eine Sprecherin der Berner Kantonspolizei bestätigte auf Anfrage den Unfall. Sie sagte, vorübergehend sei es auch zu Einschränkungen des Bahnverkehrs gekommen.

Die BLS transportiert in Kandersteg und in Goppenstein Autos auf der Bahn vom Kanton Bern ins Wallis und umgekehrt. Die Züge fahren via Löschberg-Scheiteltunnel. Kurz vor 17 Uhr herrschte nach Angaben dieses Unternehmens auf der BLS-Webseite Normalbetrieb im Autoverlad.

SDA/tag

