Tagestipp: Festival am Waldrand – Vier Tage am Wald Die Heitere Fahne startet mit einem inklusiven Open-Air-Festival in die Kultursaison. Michael Feller

Die Projektband Boxitos. Foto: pd/Felix Groteloh

Kultur für alle: Für die Kulturbeiz Heitere Fahne in Wabern ist es das erste und einzige Gebot – und dieses zelebriert sie beim viertägigen «Festival am Waldrand» ganz besonders. Der Anlass trumpft mit Konzerten, Day Rave, Open-Air-Kino und Gymnastik auf und findet zwischen Wabern und dem Gurtendörfli statt. Los gehts am Mittwoch mit Akrobatik zu Musik von den Circus Donkey Productions. Ein erster Höhepunkt ist der Auftritt der inklusiven Band Boxitos aus Liestal um 19 Uhr. Die Gruppe setzt sich zusammen aus aktuellen und ehemaligen Lernenden der Eingliederungsstätte Baselland und spielt einen Mix aus Pop, Rap und Worldmusic. (mfe)

Michael Feller schreibt über Menschen auf und hinter der Bühne. Er ist stv. Leiter Kultur. Mehr Infos @mikefelloni

Fehler gefunden?Jetzt melden.