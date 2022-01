Nachtflugversuch in Meiringen – Vier statt einem Nachtflugtraining Ab Montag beginnt auf dem Militärflugplatz Meiringen ein Versuchsbetrieb. Demnach soll an vier statt einem Tagen pro Woche der Nachtflug geübt werden. Dafür weniger lang. Samuel Günter

Kampfjets machen sich auf dem Flugplatz Meiringen bereit für den Start zu einem Nachflugtraining. Foto: Bruno Petroni

Wie die Anwohner des Militärflugplatzes Meiringen nur zu Gut wissen, trainieren die Kampfjetpiloten im Winterhalbjahr jeweils montags den Nachtflug. Dann wird auch zwischen 18 und 22 Uhr geflogen. Bei schlechtem Wetter dient jeweils der Dienstag als Reservetag.

«Die Piloten der Schweizer Luftwaffe absolvieren im internationalen Vergleich nur wenige Nachtflugtrainings.» Aus der Medienmitteilung der Luftwaffe

Für die Luftwaffe ist das ganze ein Spagat. Einerseits will sie den Besatzungen ein «angemessenes Trainingsniveau» garantieren, wie es in einer Medienmitteilung des VBS heisst. «Die Piloten der Schweizer Luftwaffe absolvieren im internationalen Vergleich nur wenige Nachtflugtrainings.» Der Schutz des Schweizer Luftraums müsse jedoch sowohl am Tag als auch in der Nacht gewährleistet sein. «Da die Flugbedingungen in der Nacht nicht dieselben sind wie tagsüber, ist ein angemessenes Nachtflugtraining notwendig.»