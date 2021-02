Fieber in Belper Pferdestall – Fünf Pferde litten am Coronavirus Nach Fieberfällen in einem Belper Pferdebetrieb wurde bei mehreren Tieren das Pferde-Coronavirus nachgewiesen. Eine «kleine Epidemie», sagt der Tierarzt. Johannes Reichen

Beat Wampfler hat in Belp eine «kleine Epidemie» ausgemacht. Foto: Susanne Keller

Nach mehreren Fieberfällen in einem Belper Pferdestall steht nun fest, dass insgesamt fünf Pferde am equinen Pferdevirus litten. Dieses Virus kommt, wie es der Name sagt, nur bei Pferden vor. Es hat mit dem Coronavirus beim Menschen nichts zu tun.

Beim betroffenen Betrieb handelt es sich um eine Pferdepension in Belp. Im Verlauf des Januars waren sechs Pferde an Fieber erkrankt, was laut Pferdearzt Beat Wampfler eine aussergewöhnliche Häufung darstellt. Wampfler ist Cheftierarzt am Nationalen Pferdezentrum in Bern (NPZ).

Gesamter Bestand getestet

Zudem mussten im Januar gleich zwei Pferde des Stalls eingeschläfert werden. Eines litt an Magen-Darm-Beschwerden. Bei ihm wurde später im Tierspital Bern das equine Coronavirus nachgewiesen. Das andere Pferd, das eingeschläfert werden musste, wies Lungenprobleme auf. Es wurde nicht auf das Virus getestet.