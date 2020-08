Herbstsession Grosser Rat – Vier neue Grossratsmitglieder vereidigt Am ersten Tag der Herbstsession wurde vier neue Mitglieder des Berner Kantonsparlament vereidigt. So ersetzt Philip Kohli seine Mutter Vania Kohli.

Auch in der Herbstsession des bernischen Grossen Rates sind Abstands- und Hygieneregeln wegen der Coronapandemie ein Gebot der Stunde. Das Parlament tagt deshalb nicht im Rathaus, sondern auf dem Expogelände. (Archivbild) Foto: Keystone

Zum Beginn der Herbstsession des bernischen Grossen Rates sind am Montag vier neue Mitglieder des Berner Kantonsparlaments vereidigt worden.

Alfons Bichsel (BDP/Thun) ersetzt den zurückgetretenen Ueli Frutiger. Vania Kohli (BDP/Bern) wird durch Philip Kohli ersetzt. Der gleiche Nachname ist kein Zufall, die beiden sind Mutter und Sohn.

Neu gehört auch Jürg Rothenbühler (BDP/Lauperswil) dem bernischen Grossen Rat an. Er ersetzt den zurückgetretenen, langjährigen Grossrat Samuel Leuenberger.

Auch bei der SVP kam es zu einem Wechsel: Alexander Feuz (SVP/Bern) ersetzt Erich Hess, der kurzfristig auf Ende August seinen Rücktritt aus dem Grossen Rat bekannt gegeben hat. Hess sagte vergangene Woche zu seinem Rücktritt auf Anfrage, er wolle sich vermehrt auf sein Nationalratsmandat konzentrieren. Zudem sei die zeitliche Überschneidung der Sessionen von National- und Grossrat ein Problem für ihn.

Aufgrund der Coronapandemie tagt das Kantonsparlament, wie schon im Juni, ausserhalb des Rathauses. In dem historischen Gebäude können die Abstandsvorgaben nicht eingehalten werden. Die 160 Grossrätinnen und Grossräte versammeln sich daher in der Festhalle auf dem Berner Expogelände. Dort herrscht, ausser am Sitzplatz der Grossratsmitglieder und am Rednerpult, Maskenpflicht.

sda/tag