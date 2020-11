Gemeindewahlen Wilderswil – Vier neue Gesichter im Gemeinderat Die grossen Überraschungen sind ausgeblieben: An der Sitzverteilung ändert sich nichts, und sämtliche Bisherigen, die wieder angetreten sind, schaffen die Wiederwahl. Deutlich höher als vor 4 Jahren war die Stimmbeteiligung. Christoph Buchs

Gewählt: Heidi Schläppi (SVP, bisher), 640 Stimmen. Foto: PD Gewählt: Roger Jenni (SVP, bisher), 436 Stimmen. Foto: PD Bereits im Vorfeld still als Gemeindepräsident gewählt: Rolf Herren (parteilos, FDP). Foto: PD 1 / 7

Vor vier Jahren übernahmen – erstmals in der Geschichte – die Frauen die Mehrheit im Wilderswiler Gemeinderat. Und die Zusammensetzung des Gremiums bleibt mehrheitlich weiblich. Dies obwohl für die abtretende Ratspräsidentin Marianna Lehmann (FDP) ein Mann den Vorsitz übernimmt, nämlich Rolf Herren (FDP, parteilos). Herren wurde mangels Konkurrenz bereits im Vorfeld des offiziellen Wahltermins zum neuen Gemeindepräsidenten ernannt.

743 Stimmkarten wurden heute Sonntag auf der Gemeindeverwaltung gezählt, was einer Stimmbeteiligung von 40,84 Prozent entspricht. «Dies freut mich sehr, denn es zeigt, dass Wilderswil aktive und politisch interessierte Gemeindebürger hat», sagte Marianna Lehmann an der Bekanntgabe der Resultate. Diese zeigen auf den ersten Blick keine Überraschungen: Im Gemeinderat ändert sich an der Sitzverteilung nichts, die SVP behält ihre drei Mandate, die FDP ihre zwei (plus Präsidium), und die SP ergattert erneut einen Sitz.