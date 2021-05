Kultur und Gastro in Münsingen – Vier Musiker übernehmen die Traube Münsingen Nach zweijähriger Renovationszeit öffnet die Traube in Münsingen wieder. Mario Capitanio über das aktuelle Take-away und Rotweintrinken auf dem Trottoir. Mara Traffelet

Vier Musiker haben das Restaurant Traube übernommen – einer von ihnen ist Gitarrist Mario Capitanio. Foto: Raphael Moser

Mario Capitanio rechnet ab. Multitasking scheint für ihn kein Problem zu sein. Zwischen leeren Tellern und Lola-Cola Flaschen hantiert der Berufsmusiker mit schnellen Bewegungen. Am Freitag schmeisst er den Take-away-Dienst des Restaurants Traube allein. Die Traube Münsingen an der Tägertschistrasse hat dieses Jahr – nach der zweijährigen Renovation – wieder aufgemacht.

Eigentlich wollte Mario Capitanio immer Musiker werden. Zuerst müsse er aber eine Lehre machen, fanden seine Eltern. In den 80ern lernte Capitanio im Restaurant Frohsinn Kellner, um so schnell wie möglich in die Welt der Musikerinnen und Musiker eintauchen zu können. Später kam das Wirtepatent dazu, mit welchem der 56-Jährige heute in der Traube wirtet.