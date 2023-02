Schlosskellerbühne Interlaken – Vier Mörderinnen im Schlosskeller-Knast Es wird eng auf der Schlosskellerbühne: Vier Mörderinnen sind im Abstellraum eines Frauengefängnisses eingesperrt. Die gespielte Tramödie heisst «Mordsfrauen». Anne-Marie Günter

1 / 2 Die Mordsfrauen im Knast-Outfit auf der Schlosskeller-Bühne: Erika, Fernande, Uschi und Margot. Foto: Anne-Marie Günter

Corina Rues-Benz nennt ihr Stück «Mordsfrauen» Tramödie, abgekürzter als die heute leicht verstaubte Tragikomödie. Es ist aber eine. Deborah Lanz hat das Stück für ihre Schlosskeller-Produktion in Interlaken angepasst. Bei ihr geht es um vier Frauen, in der Originalfassung sind es fünf, die nicht nur im Gefängnis sitzen, sondern dort noch in einer Art Abstellkammer eingeschlossen sind. Warum? Wegen eines offiziellen Wasserschadens oder rosaroter Lippen, denen ein Gefängniswärter verfallen ist? Vorerst weiss man es nicht.