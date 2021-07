Bauvorhaben in Lützelflüh – Vier Minihäuser gegen eine Betonwüste Verena und Alfred Ramseier wollen in der Hofstatt hinter dem Restaurant Löwen in Grünenmatt kleine Holzhäuser aufstellen lassen. Aus mehreren Gründen. Susanne Graf

Bäume sollen auf der Matte weiterhin Platz haben. Foto: Raphael Moser

Es ist kein grosses Bauprojekt, das Verena und Alfred Ramseier hinter dem Gasthof Löwen in Grünenmatt realisieren wollen. Es ist schon gar kein Vorhaben, mit dem sie viel Geld verdienen werden. Wenn sie Rendite aus der Bauparzelle ziehen möchten, müssten sie Wohnraum ganz anderer Dimensionen ins Auge fassen.

Gemäss der Baupublikation im Anzeiger will das Ehepaar auf der grünen Matte vier Minihäuser bauen lassen. Verena Ramseier präzisiert: «Wir lassen zuerst nur eines aufstellen, zum Probewohnen.» Damit wollen die Grundbesitzer einem jungen Holzbautechniker die Chance geben, in der Praxis zu testen, was er im Studium entworfen hat.