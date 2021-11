Gemeindeversammlung Hilterfingen – Vier Millionen für historisches Schulhaus Die Gemeinde kann das denkmalgeschützte Schulhaus Eichbühl im Inneren sanieren. Der Souverän bewilligte nach kurzer Diskussion vier Millionen Franken. Stefan Kammermann

Die Gemeinde Hilterfingen will das Innenleben des denkmalpflegerisch wertvollen Schulhauses Eichbühl für vier Millionen Franken sanieren. Foto: Stefan Kammermann

«Es ist ein Kulturgut, das wir erhalten wollen», sagte Bauvorsteher Roger Allenbach (SVP) am Mittwochabend an der Gemeindeversammlung in Hilterfingen. Er sprach damit das im Bauinventar als schützenswertes K-Objekt eingetragene Schulhaus Eichbühl an. Das im Jahr 1860 von Gustav Karl Ferdinand von Bonstetten erbaute Gebäude konnte die Gemeinde 1942 für 175’000 Franken erwerben und dort die Unterschule einrichten.

Aktuell gehen dort die Primarschüler ein und aus. «Der Standort ist zentral gelegen und deshalb für eine Schule bestens geeignet», so der Gemeinderat weiter. Zwar wurde an der schlossähnlichen Villa vor nicht allzu langer Zeit eine umfassende Sanierung der Gebäudehülle für zwei Millionen Franken durchgeführt, und es wurden in den letzten Jahren auch im Innenbereich verschiedene sanfte Renovationen vorgenommen.