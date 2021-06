Kontakte verwalten – Vier Massnahmen gegen das Chaos im Adressbuch Ein Leser fragt, wie er die Kontaktablagen am Handy und in den Mailprogrammen harmonisiert und in Ordnung bringt. Wir verraten die wirkungsvollsten Tipps. Matthias Schüssler

Die kommen noch obendrauf: Die Visitenkarten, die unsortiert in der Schreibtischschublade liegen. Video: Adrian Panholzer, Matthias Schüssler

Die Digitalisierung macht manche Dinge einfacher – und andere um Welten komplizierter. Ein Beispiel für den zweiten Fall ist das Adressbuch. Früher hatte man seine wichtigen Kontaktdaten in einem Buch, das neben dem Festnetztelefon lag.

Heute verteilen sich die gesammelten Adressen, Telefonnummern, Messenger-Namen und Skype-Alias auf diverse Programme und Ablagen. Manche davon hat man am Smartphone zur Verfügung, andere am Computer, einige sind in der Cloud, andere wiederum nicht. Da den Überblick zu bewahren, ist nicht so einfach.

Strategien gegen den Wildwuchs