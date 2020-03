Nach Schlägerei – Vier Männer fliehen im Auto vor Polizei Am späten Mittwochabend kam es in der Bieler Innenstadt zu einer Schlägerei. Als die Polizei vorfuhr, flüchteten vier Männer mit einem Auto vor der Kontrolle. Zwei von ihnen konnten verhaftet werden.

Am Mittwochabend kurz vor 22.55 Uhr wurde die Kantonspolizei Bern wegen einer Schlägerei an die Kontrollstrasse in Biel gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war vor Ort nur noch ein Auto zu sehen, das gerade losfuhr. Anstatt wie aufgefordert anzuhalten, gab der Lenker Gas und und brauste Richtung Zentralstrasse davon. Die Polizei nahm die Verfolgung auf via General-Guisan-Platz, Bahnhofstrasse, Thomas-

Wyttenbach-Strasse, Silbergasse und Hans-Hugi-Strasse. Dort stoppte das Auto und drei Personen flüchteten zu Fuss in Richtung Bahnhof.

Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, konnten der 33-jährige Lenker und ein 30-jähriger Mitfahrer festgenommen werden. Sie befinden sich nach wie vor in Haft. Die anderen beiden Männer sind weiterhin auf der Flucht.

Das Fluchtfahrzeug war nach aktuellen Erkenntnissen mit übersetzter Geschwindigkeit unterwegs und führte gefährliche Fahrmanöver durch, so dass andere Autolenker und Fussgänger ausweichen mussten. Die Polizei sucht Zeugen: 032 324 85 31

