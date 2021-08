Strassenprojekt in Thun – Vier Linden werden nun doch gefällt Die Stadt hat die Sanierung des Eigerplatzes wegen des Widerstands gegen die geplante Baumfällung angepasst. Vier Linden müssen trotzdem weichen. Roger Probst

Der Eigerplatz in Thun: Der Kreisel wird saniert, vier Bäume sollen gefällt werden. Foto: Michael Gurtner

Die Stadt Thun macht Nägel mit Köpfen: Sie will – wie angekündigt – die Verkehrssicherheit beim Eigerplatz verbessern. Ihr erklärtes Ziel ist es, die provisorischen Massnahmen durch eine langfristige Lösung zu ersetzen. «Das Projekt bietet gleichzeitig die Gelegenheit zur Begrünung des Kreiselzentrums und eines Trottoirabschlusses am Kreisel», teilt die Stadt am Donnerstag mit.

Die Bauarbeiten starten am 1. September und dauern rund zwei Monate. Während der Bauarbeiten kann es laut Mitteilung der Stadt zu kleinen Verkehrsbehinderungen kommen. Eine sichere Fussgängerführung während der Bauarbeiten sei jederzeit gewährleistet.