Neues Lokal im Maison Capitol – Vier Köche übernehmen Restaurant in Ex-Kino Ein Londoner Koch, ein Berner Brauer, ein preisgekrönter Barkeeper und ein Bierbarinhaber eröffnen ein Gastrolokal im Maison Capitol an der Rathausgasse. Warum sie keine Angst vor der Lärmdiskussion haben. Claudia Salzmann

Noch eine Baustelle, bald ihr Arbeitsplatz – Sebastian Imhof (39), Daniel Loftin (39), Mike Diplock (41) und Silvan Hug (32) übernehmen das Gastrolokal im ehemaligen Kino Capitol an der Rathausgasse 61. Foto: Raphael Moser

Betonsäcke und Isoliermatten stehen unter den Lauben beim Hauseingang 61. Drinnen auf der staubigen Baustelle schuften Arbeiter. Die Baustelle des Maison Capitol an der Rathausgasse ist auf Kurs, die Hälfte der 26 Wohnungen ist bereits vermietet. Einziehen werden die neuen Mieter frühestens nächsten Frühling. Das Restaurant lässt sich auch noch nicht erahnen, aber jetzt wird bekannt, wer das Lokal auf der Seite Rathausgasse führen wird: Mike Diplock und Sebastian Imhof von der benachbarten Kellerbar OnTap. Diplock ist gelernter Koch, ebenso Imhof, auch wenn er nach eigenen Angaben in seinem Leben mehr Bier gebraut als Essen gekocht hat. Er war früher für die Brauerei 523 in Köniz tätig und führt nun die Brauerei «Riot Act Brewing» in Zollikofen.