Das Auto stahlen sie in Bern – Vier Jugendliche liefern sich Verfolgungsjagd mit der Polizei Anstatt sich kontrollieren zu lassen, rasten vier 16- bis 20-Jährige der Polizei am Mittwochabend in einem gestohlenen Auto auf der A1 und durch den Oberaargau davon.

Die Polizei nahm mit Blaulicht die Verfolgung auf – zuerst auf der Autobahn, dann über Land. (Symbolbild) Foto: Getty Images

Mittwochabend, 21.45 Uhr, Autobahn A1, Fahrtrichtung Solothurn. Plötzlich fiel der Polizei etwas auf: Jenes Auto, dass direkt vor ihnen unterwegs war, wurde zuvor als gestohlen gemeldet.

Um das Fahrzeug anzuhalten und kontrollieren zu können, was da vor sich ging, verwendeten die Polizisten eine LED-Anzeige: «Stop», hiess es gross über dem Polizeiauto, die Nachricht war eindeutig: Eigentlich hätte der Lenker des gestohlenen Fahrzeugs der Polizei folgen sollen.

Doch es kam anders: Als die Polizei das Auto via Ausfahrt Kriegstetten von der Autobahn weglotsen wollte, drückte der Fahrer im letzten Moment das Gaspedal, überfuhr die Sperrfläche und lenkte den Wagen zurück auf die Autobahn. Sofort nahm die Polizei mit Blaulicht die Verfolgung auf.

Filmreife Szenen

In Wangen an der Aare verliess das gestohlene Auto die Autobahn, nun ging die Verfolgungsjagd über Land weiter: Über die Wangenstrasse fuhr der Lenker in Richtung Wiedlisbach, dort bog das Auto links auf die Bielstrasse ab, ehe es schlussendlich über die Wiedlisbachstrasse in Richtung Rumisberg fuhr. Im Bereich Bodenacher fuhr es rechts in die Wiese und stoppte.

Die Beifahrertür sprang auf, eine Frau stieg hastig aus und wollte nun zu Fuss weiter vor der Polizei flüchten. Dieser Plan scheiterte aber: Die Polizei konnte den Fahrer sowie eine weitere Frau und einen Mann, die beide auf der Rückbank sassen, bereits beim Auto festnehmen. Die Beifahrerin erwischten sie kurze Zeit später an einem nahe gelegenen Waldrand.

Da der 20-jährige Fahrer gesundheitliche Probleme hatte, wurde eine Ambulanz aufgeboten. Er wurde für weitere Abklärungen ins Spital gebracht. Die anderen drei Personen – sie sind alle im Alter zwischen 16 und 20 Jahren – wurden auf einen Polizeiposten gebracht und nach den Abklärungen wieder entlassen.

Während der Fluchtfahrt fuhr der Lenker viel zu schnell und beging weitere «Verkehrswiderhandlungen», wie es in der Medienmitteilung der Kantonspolizei heisst. Das Auto war Anfang Woche in der Stadt Bern gestohlen worden.

Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen.

PD/chh

