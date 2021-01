Rückblick auf Trumps Amtszeit – Vier Jahre Trump in vier Minuten Alan Cassidy fragt sich, was von Donald Trump nach vier Jahren Präsidentschaft zurückbleibt. Die Bilanz unseres USA-Korrespondenten. Boris Gygax , Nicolas Fäs , Adrian Panholzer

Ein Rückblick in 4 Minuten: So hat Trump die amerikanische Politik geprägt. Video: Tamedia

Die letzten vier Jahre waren wohl die turbulenteste Amtszeit eines amerikanischen Präsidenten der Neuzeit. Geprägt von skurrilen Auftritten, einem radikalen und unberechenbaren Führungsstil, einer Pandemie sowie mittlerweile zwei Amtsenthebungsverfahren.

Selten hat sich ein Präsident so inszeniert wie Trump, daher bleibt auch vieles an seiner Person haften. Wie wir von einem zu Beginn oft belächelten Präsidenten zu den Ausschreitungen in und um das Capitol kommen konnten, das lässt sich daher auch anhand von Trumps Persönlichkeit erklären.

Vier Seiten seines Charakters sind in Trumps Amtszeit besonders aufgefallen: Sein Verhalten war gerade auf der internationalen Politikbühne unpräsidial, er war ein Mediendirigent, ein Brandbeschleuniger sowie – dies zeigte sich sehr ausgeprägt in den letzten Wochen – ein Antidemokrat.

Im Video fasst USA-Korrespondent Alan Cassidy Trumps Amtszeit im Schnelldurchlauf zusammen: Vier Jahre in vier Minuten.