Urteil des Regionalgerichts – Vier Jahre Haft für Kokainhandel Vier Jahre Gefängnis und Landesverweisung: Damit wurde ein türkischer Staatsangehöriger für den Handel mit Kokain bestraft. Anne-Marie Günter

Ein Kurde handelte in Interlaken mit Kokain. Foto: Franziska Scheidegger

Der 57-jährige Kurde kam als Asylbewerber in die Schweiz, wurde ausgewiesen, heiratete eine Schweizerin, kam in die Schweiz, heiratete nach der Scheidung wieder seine türkische Frau, hat neun Kinder und häufte einen Schuldenberg an.