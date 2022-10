Nach drei Niederlagen in Serie – Vier Gründe, wieso sich der FC Thun so schwertut Das Zusammenspiel fehlt, die Effizienz ist im Keller: Wir nennen die Ursachen, wieso der FC Thun nicht aus der unteren Tabellenhälfte kommt. Nathalie Günter

Die Thuner – hier beim 0:2 zu Hause gegen Stade Lausanne – müssen sich klar steigern. Foto: Patric Spahni

Nach neun Spielen ohne Niederlage setzte es für den FC Thun innerhalb von sieben Tagen drei Niederlagen in der Challenge League. Es läuft nicht gerade rund, die Oberländer bleiben auf Tabellenrang acht kleben. Was sind die Gründe dafür, dass der FC Thun, der so erstklassig besetzt ist, ins Stocken geraten ist? Eine Spurensuche.