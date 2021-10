Wald in der Region Thun – Vier Forstbetriebe sollen zu einem werden Die Burgergemeinden Steffisburg, Thun und Heimberg und die Einwohnergemeinde Steffisburg möchten ihre Forstbetriebe zusammenzulegen. Janine Zürcher

Ausblick vom Hartlisberg Steffisburg. Foto: PD

Aus vier mach eins: Die Gemeinde Steffisburg sowie die Burgergemeinden Steffisburg, Thun und Heimberg möchten ihre Forstbetriebe per 1. Januar 2024 fusionieren, wie sie am Montagmorgen in einer gemeinsamen Mitteilung angekündigt haben. Ob es so weit kommt, entscheiden die Burgerinnen und Burger sowie das Steffisburger Parlament. «Der Antrag liegt bereit», sagt Christian Schlapbach, Präsident der Burgergemeinde Steffisburg.

Doch was ist der Grund für den Vorstoss? Es gebe mehrere, so Schlapbach. «Die Forstwirtschaft soll künftig kostendeckend betrieben werden können», sagt er. Heute erstelle beispielsweise jeder der vier Akteure separat ein Budget oder eine Jahresrechnung – mit einer Fusion könnte dies vereinfacht werden.