Ab heute kostenlos – Vier Beispiele zeigen, wie Schweizer Geodaten unseren Alltag verbessern können Von Geländedaten bis zu Weltklasse-Luftbildern: Die Möglichkeiten zur Anwendung des Datenfundus von Swisstopo sind grenzenlos. Martin Läubli

Verteilung der Wasserkraftwerke in der Schweiz. Foto: Swisstopo

User können heute schon unter https://map.geo.admin.ch auf die detailgenauen Geodaten von Swisstopo zugreifen. Im letzten Jahr besuchten über 26 Millionen Nutzerinnen die Plattform. «Geodaten gehören heute zur Infrastruktur wie die Strassen und die Eisenbahn», sagte heute Bundesrätin Viola Amherd, Chefin des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS). Programmierer, Planerinnen, ob private oder professionelle, können ab heute die Daten kostenlos herunterladen und für ihre Projekte verwenden. Der Innovation für Informationsprojekte sind fast keine Grenzen gesetzt.

Detailgenaue Geländedaten

Gebäudekarte um den Hauptbahnhof von Zürich. Foto: Swisstopo

Das Filetstück der Geodaten von Swisstopo ist das Topografische Landschaftsmodell der Schweiz. Das Modell beschreibt über 18 Millionen künstliche und natürliche Objekte: Strassen, Gebäude, Mauern, Dämme, Bodenbedeckung oder Wasserläufe. Die Daten sind dreidimensional darstellbar. Planer und Architekten können auf diese Daten zugreifen und zum Beispiel Bauvorhaben virtuell ins Gelände integrieren und Schattenwürfe simulieren oder eine virtuelle Aussicht vom geplanten Gebäude aus generieren. Es lassen sich damit auch virtuelle Flugreisen über die Schweiz programmieren. Das Bundesamt für Energie hat mit diesen Daten eine Plattform kreiert, auf der Hauseigentümer das Potenzial des Hausdachs für Sonnenenergie abschätzen können. Mit dem Landschafts- und Gebäudemodell lassen sich eine Vielfalt nützlicher Informationen, sei es für die Politik und die Wirtschaft, die Gesellschaft oder den Alltag kombinieren.

Wertvolle Höhendaten

Reliefkarte für die Schweiz anhand von Daten des Höhenmodells. Foto: Swisstopo

Dank dem Höhenmodell von Swisstopo lassen sich detailgenau Reliefs und Informationen zu Hangneigungen kartografisch umsetzen. Digitale Reiseplaner können für ihre User Routenplanungen anbieten, die unter anderem auch über den Schwierigkeitsgrad einer Wanderung informieren oder über die Lawinengefahr beim Schneeschuhwandern oder bei Skitouren. Die Plattform Schweizmobil macht das zum Beispiel. Wissenschaftler können mithilfe der Höhendaten Gefahrenzonen zum Beispiel für Rutschungen darstellen.

Weltklasse-Luftbilder

Aufnahme des Morteratschgletschers vor zwanzig Jahren. Foto: Swisstopo

Die Luftbilder von Swisstopo gelten als Weltklasse. Sie sind bis zu einer räumlichen Auflösung von 10 Zentimetern erhältlich. Die Schweiz kann auf einen Bilderfundus zurückgreifen, der weit in die Vergangenheit zurückreicht. So können Veränderungen in der Schweiz über die Jahrzehnte festgestellt werden. Klimaforscher können zum Beispiel den Wandel der Gletscher durch den Klimawandel verfolgen und in die Zukunft simulieren. Die Datenbank Swissimage deckt die gesamte Fläche der Schweiz und Liechtensteins ab.

Die geologische Oberfläche

Geologische Karte: Verteilung der mineralischen Ressourcen an der Erdoberfläche in der Schweiz. Foto: Swisstopo

Die geologische Struktur der Erdoberfläche der Schweiz ist in einem gesamtschweizerischen Kartenwerk dokumentiert. Es können unter anderem Ressourcen der Erdoberfläche verortet werden. Die Schwäche dieses Datensatzes ist die Kartierung des geologischen Untergrundes. Diese Daten werden in den nächsten Jahren aufgearbeitet, wie Swisstopo heute erklärte. Zum Beispiel für Geothermie-Projekte wären diese Daten wertvoll.