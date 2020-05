16 Diebstähle aufgedeckt – Vier Bandendiebe überführt Ende 2019 schlug in Biel ein Dieb zu. Mitte Februar wurde er in Marin-Epagnier (NE) gefasst. Nun konnte ihn die Polizei mit 16 weiteren Laden- und Taschendiebstählen in Verbindung bringen. sih

16 Mal schlug die Diebesbande in den Kantonen Neuenburg, Freiburg, Solothurn, Basel und Bern zu. Bild: iStock

Dank der Festnahme eines 39-Jährigen in Marin-Epagnier (NE) Ende Februar, der wegen eines Diebstahls in Biel Ende 2019 gesucht wurde, konnte die Polizei insgesamt 16 Laden- und Taschendiebstählen aufdecken. Begangen worden waren diese in den Kantonen Neuenburg, Freiburg, Solothurn, Basel und Bern.

Im Laufe der Ermittlungen der Kantonspolizei Bern unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland, die bis Mitte Mai andauerten, wurde drei Mittäter des 39-Jährigen identifiziert. Es ist davon auszugehen, dass die vier Männer banden- und gewerbsmässig agierten. Sie werden bei der zuständigen Staatsanwaltschaft angezeigt. Der 39-Jährige und ein 38-jähriger Mittäter befinden sich

noch in Untersuchungshaft.