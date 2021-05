Marianne Faithfull im Interview – «Vielleicht werde ich nie mehr singen können» Als die britische Sängerin mit Covid-19 in die Klinik eingeliefert wurde, war nicht klar, ob sie überlebt. Nun meldet sie sich mit vertonten Gedichten zurück. Claudia Fromme

«In der Klinik hatten sie mich schon abgeschrieben»: Marianne Faithfull erkrankte schwer an Covid-19. Ein neues Album bringt sie trotzdem heraus. Foto: Danny Kasirye (Laif)

Da ist sie, diese raue Stimme, die von einem intensiven Leben kündet. Die 74-Jährige ruft aus ihrer Wohnung in London an. Vor einem Jahr war sie schwer an Covid-19 erkrankt, noch immer leidet sie an den Spätfolgen. Aber wenn die britische Sängerin eines gelernt hat in ihrem Leben, dann ist es: aufstehen. Immer wieder. Und so meldet sie sich mit einem kraftvollen Album mit Gedichten der englischen Romantik zurück.

Vor einem Jahr haben Sie sich mit dem Coronavirus infiziert. Sie lagen wochenlang in der Klinik, auf der Intensivstation. Wie geht es Ihnen heute? Ich bin weit davon entfernt, gesund zu sein. Ich habe das, was man Long Covid nennt, das sind die Spätfolgen. Ich habe drei davon. Eine ist ständige Erschöpfung, die zweite sind Gedächtnisprobleme, die dritte sind meine Lungen. Sie können es hören. Wenn meine Stimme schwindet, brauche ich eine Pause. Reden strengt mich unglaublich an. Mein Zustand heute ist schlimmer, als direkt nachdem ich Covid überstanden hatte.