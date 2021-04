SCL-Captain Stefan Tschannen – «Vielleicht treten sie nicht gerne gegen uns an» Langenthal hat im ersten Halbfinalspiel in Ajoie den ersten Sieg errungen. Für die zweite Partie am Dienstag ändere sich an der Ausgangslage aber nicht viel, findet SCL-Captain Stefan Tschannen. Leroy Ryser

Langenthals Captain Stefan Tschannen (Mitte) lässt sich feiern. Foto: Leroy Ryser

Das erste Spiel im Playoff-Halbfinal zwischen Ajoie und dem SC Langenthal bot ein spektakuläres Hin und Her mit vielen Chancen und vielen Kontern. Und es endete wie so oft, wenn diese beiden Teams aufeinander treffen, mit einem Erfolg für die Oberaargauer.

Auf die Frage, ob der HC Ajoie dem SC Langenthal einfach so gut liege, dass das Resultat schon fast logisch gewesen sei – der SCL siegte im Jura 5:4 – drehte Stefan Tschannen die Ausgangslage: «Vielleicht ist es auch einfach so, dass sie nicht gerne gegen uns antreten. Sie pflegen ein offensives Spektakel-Spiel. Und gegen uns klappt das vielleicht nicht so gut wie gegen andere», erklärte der SCL-Captain.