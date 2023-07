Berns kleinste Gemeinde – «Vielleicht sind wir ja das Dorf der Glückseligen» Meienried hat kein Personal und kauft alle Leistungen ein. Wer hier lebe, werde irgendwann auch Gemeinderat, sagt Gemeindepräsident Gerald Eder. Bernhard Ott

Gemeindepräsident Gerald Eder im ehemaligen Schulhaus von Meienried, das als Rathaus und Versammlungsraum dient. Fotos: Franziska Rothenbühler

Die erste Überraschung gibt es bei der Anfahrt: Meienried ist zwar auf der SBB-App mit den Eintragungen «Meienried Pintli» und «Schlafen im Stroh bei Käsers» präsent. Der Fussweg von der Bushaltestelle Kirchweg im benachbarten Safnern beträgt aber 1773 beziehungsweise 1876 Meter. Kurz: Die flächenmässig kleinste Gemeinde im Kanton Bern hat keinen Anschluss an den öffentlichen Verkehr. Und das ist im Land mit dem dichtesten ÖV-Netz der Welt doch bemerkenswert.

«Hier fährt niemand durch, um irgendwohin zu gelangen.» Die Dorfstrasse von Meienried mit der Werbe-Installation für «Schlafen im Stroh».

Es habe mal einen Rufbus gegeben, sagt Gemeindepräsident Gerald Eder (parteilos). Mittlerweile seien es die Leute aber gewohnt, «ihre Mobilität selber zu organisieren». Eder, ein grossgewachsener Mann Mitte vierzig, hält dies ebenso. Der IT-Fachmann pendelt mehrfach pro Woche mit dem Auto nach Jegenstorf.

Die Skyline von Underfahr

Meienried zu Fuss zu erreichen, ist ein Unterfangen. Die trottoirlose Strasse von Safnern über den Nidau-Büren-Kanal ins Dorf ist definitiv nichts für Fussgänger. Immerhin erlaubt ein kleiner Umweg nach der Brücke einen Blick über die Alte Zihl auf den Weiler Underfahr, einen von drei Häusergruppen von Meienried.

Meienried war vor der ersten Juragewässerkorrektion ein Fährdorf zwischen Zihl und Aare. Der Blick über die Alte Zihl nach Underfahr offenbart eine Idylle.

Dabei wird auf einen Blick deutlich, warum das Dorf und seine Umgebung in den Bundesinventaren der Ortsbilder und der Landschaften von nationaler Bedeutung eingetragen ist. Eine Auen- und Moorlandschaft von der Grösse der Alten Zihl ist selten im Mittelland. Und der mächtige Hof, der die «Skyline» von Underfahr dominiert, ist als Bauernhaus aus dem 17. Jahrhundert und einstiges Wirtshaus «zur Galeere» im Denkmalinventar als schützenswert eingetragen. Die kleine Hofgruppe von Underfahr wirke von aussen «ausgesprochen archaisch», heisst es im Ortsbildinventar des Bundes.

Eine Frage des Überlebens

Es ist ein schöner Frühsommerabend Anfang Juni. Vor dem einstigen Schulhaus im Weiler Zälgli hat sich eine Ansammlung von Menschen gebildet. Die Leute aus Underfahr, Zälgli und Oberfahr kommen zur Gemeindeversammlung. Da die Gemeinde bloss etwas über 0,6 Quadratkilometer gross ist, haben sie keinen langen Weg.

Im ehemaligen Schulhaus im Weiler Zälgli gehen schon lange keine Kinder mehr ein und aus.

«Sie haben Glück», sagt der Gemeindepräsident zum Besucher. Heute werde über das wohl wichtigste Traktandum der letzten Jahre gesprochen: die Einführung von Weilerzonen. Das Interesse der Meienrieder am Thema entspricht gut schweizerischem Durchschnitt. 17 von 40 Stimmberechtigten der 52-Seelen-Gemeinde sind anwesend. Das entspricht einer Stimmbeteiligung von 42,5 Prozent.

Meienried liegt in der Landwirtschaftszone. Aber es gibt nur noch zwei Landwirte. Die Einführung von Weilerzonen ist daher existenziell für das Dorf. «Für viele ist die Landwirtschaft schon lange keine Einkommensquelle mehr», sagt Eder im Gespräch. Die Menschen arbeiteten in unterschiedlichsten Berufen und pendelten in alle Richtungen. Wollten sie einen alten Stall als Wohnraum umnutzen, sei dies heute nicht möglich.

Die Gebäude sehen aus wie Bauernhäuser. Aber sie werden kaum mehr landwirtschaftlich genutzt. Um sie sanft umnutzen zu können, strebt die Gemeinde die Umzonung von der Landwirtschafts- in eine Weilerzone an.

«Es geht nicht darum, Gebäude abzureissen und durch Wohnblöcke zu ersetzen», sagt der Gemeindepräsident. Das sei auch in einer Weilerzone nicht möglich. Es gehe vielmehr darum, ungenutzte Gebäudeteile besser zu nutzen. Falls die Umzonung scheitern sollte, würden einige wohl mit dem Gedanken an einen Wegzug spielen. Oder die Gemeinde müsste ungenutzte und baufällige Gebäude absperren lassen.

Vier Umweltverbände haben gegen die Weilerzone Einsprache erhoben. Sie verlangen unter anderem Bauvorschriften pro Parzelle und die Sicherung der räumlichen Trennung der Weilerzonen. Vorschriften pro Parzelle sind aus Sicht des Gemeinderates unverhältnismässig, da man solches von grösseren Gemeinden kaum verlangen würde. Und durch die Einführung von Weilerzonen bleibe die räumliche Trennung der Weiler ja unangetastet.

Im alten Schulhaus gibt es ein Luftbild älteren Datums. Die Siedlungsflächen und die räumlichen Abstände zwischen den Weilern Underfahr (oben am Kanal), Zälgli und Oberfahr haben sich nicht verändert.

Eder beantragt der Versammlung die Annahme der Vorlage sowie Nichteintreten auf die Einsprachen. Beides wird nach bloss zwanzig Minuten einstimmig genehmigt, obwohl Präsident und Versammlungsleiter Eder ein ausgesprochen gemächliches Sprechtempo pflegt. Demokratie in Meienried ist eine speditive Sache.

Zuckerbrot und Peitsche

Das fiel einst auch Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP) auf. «Eine Gemeindeversammlung, die nur zwanzig Minuten dauert, bedeutet für mich nicht gelebte Demokratie», sagte der damalige Justizdirektor vor ein paar Jahren dem «Bieler Tagblatt». Er hatte sich zum Ziel gesetzt, die Zahl der damals 400 Gemeinden auf 300 zu reduzieren. Das ist bisher nicht geglückt. Zurzeit gibt es 337 Gemeinwesen im Kanton, und im Fall von Meienried waren weder der Einsatz der Peitsche noch der des Zuckerbrots von Erfolg gekrönt.

Der einstige Justizdirektor Christoph Neuhaus ging mit Meienried hart ins Gericht. Ihn störe die Haltung des Gemeinderates, «sich noch ein wenig selber zu verwalten und einfach mal abzuwarten».

Für die Peitsche sorgte Neuhaus. Er prophezeite Meienried, dass der Wegzug eines guten Steuerzahlers oder der Zuzug einer kinderreichen Familie die Gemeindefinanzen aus dem Lot bringen könnten. Ihn störe die Haltung, «sich noch ein wenig selber zu verwalten und einfach mal abzuwarten», gab er zu Protokoll.

Aktuell versucht es der Kanton mit dem Zuckerbrot. So sieht die neueste Gesetzesrevision einen sogenannten Zentrumsbonus vor, womit Fusionen von Gemeinden mit Zentrumscharakter mit den umliegenden Orten finanziell gefördert werden sollen.

«Wir brauchen keine Fusion, weil wir leistungsfähig sind.» Gerald Eder, Gemeindepräsident von Meienried.

Im Fall von Meienried dürfte aber auch das Zuckerbrot seine Wirkung verfehlen. Denn Meienried steht finanziell gut da. Es ist im kantonalen Lastenausgleich eine Gebergemeinde. Mit einem Steuersatz von 1,00 liegt sie nach Deisswil bei Münchenbuchsee und Walliswil bei Niederbipp auf Rang drei der steuergünstigsten Gemeinden im Kanton Bern. Dabei hat Meienried nicht einmal eine Kiesgrube, deren Betrieb Steuereinnahmen in die Kasse spülen würde, wie dies bei den beiden erstplatzierten Gemeinden, aber auch bei der gleichrangierten Gemeinde Rumendigen der Fall ist.

Bei Versammlungen mit den Präsidenten anderer Regionsgemeinden vernimmt Eder jeweils vom Fach- und Lehrkräftemangel. Meienried ist davon nicht direkt betroffen, da es alle Leistungen einkauft – von der Gemeindeschreiberin über die Finanzverwalterin und die Kehrichtabfuhr bis zum Winterdienst. Auch die Plätze für die Schulkinder werden in Büren und Dotzigen eingekauft.

Gemeinden fusionieren in der Regel dann, wenn sie kein Geld oder kein Personal mehr finden. In Meienried ist beides vorhanden. «Wir brauchen keine Fusion, weil wir leistungsfähig sind», sagt Eder. Zudem gebe es auch keine Partner für eine Fusion auf Augenhöhe.

Hoch ist der Himmel, weit das Land: Der Blick aus dem Fenster des einstigen Schulhauses von Meienried geht in eine unverbaute Landschaft. Für einen Ort im Mittelland ist das eine Rarität.

Als Knackpunkte sieht Eder die Besetzung des Gemeinderates und eine mögliche Erhöhung der Kinderzahl und damit der Schulplätze, die eingekauft werden müssen. Er appelliere an jeder Gemeindeversammlung, sich für den Gemeinderat zur Verfügung zu stellen. «Wenn uns das einmal nicht mehr gelingt, wäre das der Todesstoss.» Die Stimmberechtigten von Meienried gingen aber davon aus, dass es sie irgendwann für eine Amtsübernahme «preichen» werde. Der Aufwand dafür hält sich aber offenbar in Grenzen. Eder spricht von monatlich zwei bis fünf Stunden für ein Exekutivamt.

Was die Kosten für die Schulkinder betrifft: Die steigen im Moment stark an. Und in den nächsten Jahren kommen vier weitere Kinder dazu. Falls noch eine Familie hinzuziehen würde, könnte es eng werden: Der Gemeinderat müsste Massnahmen zur Sicherung der Finanzen ergreifen. Das schliesst auch eine Fusion nicht aus. Bezüglich Fusion analysiere der Gemeinderat die Lage periodisch, um gegebenenfalls frühzeitig den Prozess zu starten, sagt Eder.

Der Blick aus dem Klassenzimmer im einstigen Schulhaus von Meienried geht in eine unverbaute Landschaft. Das Dorf hatte nur bis zur Juragewässerkorrektion von 1875 eine gewisse Bedeutung als Umschlagplatz und Fährdorf zwischen den Wasserstrassen Aare und Zihl. Durch den Bau des Nidau-Büren-Kanals und die Umleitung der Aare in den Bielersee verlagerten sich die Verkehrswege. Meienried geriet in den Windschatten der wirtschaftlichen Entwicklung. Hier fahre niemand durch, um irgendwohin zu gelangen, sagt Gerald Eder. «Vielleicht sind wir ja das Dorf der Glückseligen.»

