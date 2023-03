SCB-Verteidiger Untersander – «Vielleicht müssen wir unsere Philosophie überdenken» Im letzten Herbst kritisierte Ramon Untersander den Trainerwechsel. Der dreifache Berner Meister wünscht sich Ruhe und Konstanz. Und zeigt sich selbstkritisch. Angelo Rocchinotti

Ramon Untersander spielt seit acht Jahren beim SCB. Im vergangenen Herbst kritisierte der dreifache Meister den Trainerwechsel. Er wünscht sich Ruhe und Konstanz. Foto: Marusca Rezzonico (Freshfocus)

Es sind Bilder, die jedem SCB-Fan so schnell nicht aus dem Kopf gehen: Als sich alle auf eine Verlängerung einstellen, spielt Ramon Untersander die Scheibe ein letztes Mal hinter dem eigenen Tor hindurch in die Richtung von Colton Sceviour und Josh Teves. Die Kanadier vertändeln sie, und Mike Künzle schiesst Biel 1,5 Sekunden vor Schluss in den Halbfinal. «Ich konnte es noch nicht richtig verarbeiten», sagt Untersander auch Tage danach. Er habe sich lange geärgert, sich die Szene auf seinem Laptop noch einmal angesehen und festgestellt, was er alles hätte anders machen können.