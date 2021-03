Leserreaktionen – «Vielleicht kann man damit den Blindflug etwas aufhellen» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zu den Öffnungsschritten, mit denen in der Schweiz einige Kantone liebäugeln.

Vor und nach dem Fussballspiel ein Selbsttest? Diese Idee schlägt ein Leser vor. Foto: Christian Pfander

Zu «Der Bundesrat verschiebt den Frühling»

Ich bin erstaunt über das Vorgehen des Bundesrats. Dieser lockert für Reisen nach Portugal und Spanien die Beschränkungen, aber die Terrassen in der Schweiz will er nicht öffnen. In Spanien und Portugal können wir, im Gegensatz zur Schweiz, die Schutzmassnahmen gar nicht kontrollieren. Die grössten Infektionsherde sind doch der öffentliche Verkehr und die Schulen. Das sind staatliche Institutionen und dort werden die Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit mit Füssen getreten. Die Maskenpflicht wird nicht konsequent durchgesetzt, von Distanz halten sehe ich keine Spur. Hansjörg Rauch, Uetendorf

Zu «Der erneute Flirt mit dem Corona-Sonderweg»

Zunehmende Stimmen fordern eine kontrollierte Öffnung. Selbst ein Gesundheitsdirektor forderte in der Sonntagspresse, man solle «unter bestimmten Bedingungen» ab April Grossveranstaltungen erlauben. Aber wie genau, da will sich kaum jemand so richtig auf die Äste hinaus wagen. Warum? Weil wir immer noch im Blindflug sind. Wie viele Zuschauer verträgt das Wankdorf-Stadion? Tausend, zehntausend oder volles Haus wenn alle getestet sind? Wir haben eine laufende Fussballmeisterschaft, im Hockey stehen Playoffs bevor, also finden wir es heraus. Registrierung, reservierte Plätze, Tests und insbesondere Nachverfolgung: Jeder Besucher muss in den folgenden zwei Wochen alle drei Tage einen Selbsttest durchführen und das Ergebnis in die Datenbank hochladen. Fünf Selbsttests je Person und Monat stehen bald zur Verfügung, man muss sie nur noch zielgerichtet einsetzen. Das Risiko ist kalkulierbar und vielleicht kann man damit den Blindflug etwas aufhellen. Urs Salvisberg, Langenthal

Zu «Lokale Behörden sollen durchgreifen»

Da kommt mir einfach die Galle hoch! Mischt sich ausgerechnet Regierungsrätin Evi Allemann (SP) aus der Stadt Bern ein, wie wir uns im Berner Oberland zu verhalten haben. Die Alphüttli gilt es zu erhalten und nicht zu Luxusresidenzen auszubauen. An ihrer Stelle würde ich zuerst einmal vor der eigenen Türe wischen und endlich die Reithalle aufräumen und die zig Millionen verbratenen Steuergelder an einem besseren Ort einsetzen, dringlichere Objekte gibt es genug. Wir gehen Zeiten entgegen, da hängt der «Gesslerhut» wahrlich nicht mehr so weit oben. Vielleicht würde sie uns gerne in Handfesseln sehen, aber dann könnten wir keine Steuergelder mehr entrichten. Gerne würde ich einmal von der Politik hören, was wir überhaupt noch dürfen und nicht nur, was verboten ist. Marcel Schweizer, Spiez

Zu «Adieu Moutier, viel Glück im Kanton Jura»

Die Geschichte und das Schicksal des Unspunnensteins ist mit der Abstimmung über die Kantonszugehörigkeit von Moutier eng verbunden. Schon vor der ersten Abstimmung im Jahre 2017 erklärten Vertreter der Béliers, die Rückgabe des vor über 30 Jahren in Interlaken entwendeten Originals des Unspunnensteins sei nicht auszuschliessen, wenn die Abstimmung über Moutier in ihrem Sinne ausginge, sozusagen als acte d’amitié. Wegen der bekannten Verzögerungen vergingen wieder vier Jahre bis zur Abstimmung vom letzten Sonntag. Es ist zu hoffen, dass der Stein bald dort zurückgebracht wird, wo er hingehört. Die Eigentümer des Steins wären sicher auch bereit, diesen aus seinem Versteck zu befreien und abzuholen. Strafrechtliche Folgen hätten die Béliers nicht zu befürchten, weil die Tat verjährt ist. Walter Messerli, Interlaken

Zu «Was bei dieser Klima-Abstimmung anders wird»

Gemäss dem Vorschlag des Bundes sollen Treibstoffe, Flugreisen et cetera mit einer neuen Steuer belegt werden. Das laut Bundesrätin Simonetta Sommaruga unter anderem zur Förderung von E-Autos. Wer sich die Zeit nimmt und die Ökobilanz dieser schweren Fahrzeuge genau anschaut, kommt bald zum Schluss, dass die E-Mobilität eine Totgeburt ist. Die unmenschliche Beschaffung der notwendigen Komponenten für die Produktion der Batterien sind nur ein Teil. Die Entsorgung der Batterien ist etwa gleich gut geregelt wie die Wiederverwertung von Atommüll, nämlich gar nicht! Also bringt diese CO2-Steuer ausser hohen Mehrbelastungen von Familien und einem neuen administrativem Aufwand gar nichts. Erich Weber, Bäriswil

Klar ist: Das Einsparen von fossiler Energie ist sinnvoll. Das CO2-Gesetz nimmt aber insbesondere wegen der hohen CO2-Abgaben zu wenig Rücksicht auf die tiefen Einkommen, die KMU und die Randregionen. Es ist unverständlich, wieso sich der Gesetzgeber nicht auf Vorschriften für Bauten und Fahrzeuge konzentriert hat, um Bausubstanz und Fahrzeugflotte nach und nach energieeffizienter werden zu lassen. Die Auswirkungen von Abgabeerhöhungen auf den Verbrauch von fossiler Energie sind nur schwer abschätzbar, treffen aber mit Sicherheit die tieferen Einkommen und die Randregionen am härtesten, da diese unmittelbar durch die Abgabenerhöhungen betroffen würden. Die teilweise Rückerstattung der Lenkungsabgaben genügt dafür als Kompensation nicht. Flugticketabgaben sind am ehesten zu akzeptieren, da Flüge zu einem grossen Teil Wahlbedarfsgut sind. Alex Schneider, Küttigen

